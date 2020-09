Le Président du parti Union des Forces Républicaines (UFR), s’est aussi exprimé sur le dépôt du dossier de la candidature du président Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre.

Depuis la Côte d’Ivoire où il est en séjour, Sidya Touré, a affiché sa déception face à cette démarche du locataire du palais Sekhoutouréah.

« Il n y a aucune surprise dans ça. Depuis un an les gens meurent pour ça. Parce que le bilan d’Alpha Condé est calamiteux. Chaque fois qu’on pense à cela on dit mais attendez nous allons avoir la même chose dans les années à venir. Donc je suis surpris qu’il vaille continuer dans ça mais le fait qu’il fasse dans ces conditions là ne me surprenne pas parce qu’on savait déjà », a réagit le leader de l’UFR

Parlant de l’avenir du combat du FNDC, Sidya Touré rassure que la lutte se poursuivra même après l’élection présidentielle du 18 octobre.

« Y a trop de raison qui font que nous devons continuer ce combat. La constitution du 22 mars tout le monde sait ce qui s’est passé. Alpha Condé est assis dans son bureau avec un crayon et une gomme, il a changé plus de vingt articles dedans. C’est ce qu’il a promulgué. On ne sait jamais qu’est-ce qu’on a comme constitution. On avait jamais vu ça dans un pays », a regretté l’ancien haut représentant du chef de l’État.