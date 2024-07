Face à la dégradation persistante de la fourniture de courant électrique, le chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, a exprimé son mécontentement de manière ferme.

Depuis quelques semaines, Conakry, la capitale, est confrontée à des délestages réguliers. La détérioration de la fourniture de courant a atteint un point critique, impactant fortement les ménages et les petites et moyennes entreprises, qui dépendent de l’énergie électrique. Beaucoup ont dû fermer boutique, ce qui représente une perte économique significative, alors même que le taux de chômage des jeunes est déjà très élevé.

Cette crise énergétique a également des répercussions sociales, provoquant des manifestations sporadiques dans plusieurs quartiers de la capitale. Les appels à la protestation de la part des politiques et les communiqués de la Guinéenne de l’Électricité n’ont apporté aucune solution concrète.

Devant cette situation préoccupante, le Président Mamadi Doumbouya a convoqué une réunion au Palais Mohammed V en début de semaine. Étaient présents le ministre de l’Énergie, des membres du gouvernement, notamment du pool économique, ainsi que son cabinet représenté par le ministre secrétaire général et le ministre directeur de cabinet de la présidence. A cette rencontre il y avait également le ministre secrétaire général aux Affaires religieuses, le directeur de la SONAP, et le chef d’État-major général des armées, le Haut commandant de la gendarmerie.

Le message du Général Doumbouya a été clair : il a ordonné la mise en place immédiate d’une task force chargée de proposer une solution à court et moyen terme pour sortir de la crise énergétique avant la fin de la semaine. Il a également décidé que la gestion de la question énergétique relèverait désormais directement de la Présidence jusqu’à un rétablissement normal de la distribution électrique. Certains ministres ont été sévèrement réprimandés pour leur laxisme dans la gestion de cette crise.

Selon des sources au Palais Mohammed V, une solution pourrait venir de la Turquie, où une délégation guinéenne se trouve actuellement. Une des options envisagées est l’utilisation d’un navire thermique flottant, mais différent de celui loué précédemment par le régime du professeur Alpha Condé, qui était coûteux et reposait sur un système de financement complexe.

Le Général Doumbouya souhaite éviter cette solution passée et privilégie une approche économique plus avantageuse. Les négociations portent sur un autre bateau thermique turc avec des conditions financières plus favorables : l’État ne paiera que pour l’énergie consommée, et le carburant nécessaire sera fourni par la SONAP, générant ainsi des économies importantes.

La task force mise en place est sous une pression considérable et doit impérativement trouver une solution cette semaine pour mettre fin à la crise énergétique qui pèse lourdement sur la population et l’économie du pays.