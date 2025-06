L’ouverture de l’échangeur de Bambéto n’est plus qu’une affaire de jours. Les travaux sont achevés à plus de 98 %, a annoncé Mandian Traoré, directeur national des Infrastructures. Il précise que le pont principal, long de 261 mètres linéaires, est déjà entièrement installé.

Les équipes s’activent actuellement sur les dernières finitions : aménagement paysager, raccordements latéraux, éclairage public et sécurisation des abords. Des contrôles techniques et de sécurité sont en cours avant son ouverture officielle au public.

« L’inauguration officielle ne devrait plus tarder », a déclaré M. Traoré sur Guinée GOUV, soulignant que cette infrastructure apportera une nette amélioration pour les usagers : réduction des embouteillages, amélioration de la sécurité routière, meilleure fluidité du trafic et désenclavement des quartiers environnants.

Le directeur national des Infrastructures insiste sur la portée symbolique du projet : « Cet échangeur n’est pas une simple construction. Il incarne une volonté politique forte du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et du gouvernement, à travers le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, de moderniser la mobilité urbaine en Guinée. »

Conçu comme un projet structurant pour la capitale, l’échangeur de Bambéto marque un tournant dans l’aménagement urbain de Conakry.

« Au-delà de la prouesse technique, il s’agit d’une infrastructure pensée pour répondre durablement aux besoins de la population. C’est un pas de plus vers une capitale mieux connectée, plus fonctionnelle et tournée vers l’avenir », a conclu Mandian Traoré, réaffirmant l’engagement de son service à assurer une exploitation « optimale » et un entretien « régulier » de l’ouvrage.