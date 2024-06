Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère du travail et de la fonction publique a annoncé le report du concours prévu ce mardi 04 juin pour le samedi 8 juin 2024 à 14 heures. Ce concours concerne entre autre les ministères de la jeunesse et des sports, des Affaires étrangères, du plan et de la coopération et de la justice.

Le ministère justifie ce report par la tenue des évaluations et examens scolaires mais aussi par le calendrier chargé des enseignants qui sont les surveillants du concours de la fonction publique. Rappelons que seuls Conakry et Kankan avaient été retenus comme centre de passation pour les dits concours et que les candidats avaient déjà fait le déplacement.

“Le reste du concours est reporté pour la période après les examens scolaires. Un autre communiqué donnera le chronogramme de passation du reste des concours après les examens scolaires” indique le communiqué. A rappeler que le Baccalauréat session 2024 se termine le 25 juin 2024.