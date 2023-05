Le président du parti la Guinée pour le développement et l’équilibre (GDE) est intervenu chez nos confrères de FIM FM, ce jeudi 4 mai 2023. Aboubacar Soumah s’est exprimé sur l’appel à manifester lancé par les Forces vives de Guinée.

Face au refus du CNRD de satisfaire leurs revendications, le leader politique en exil soutient que les Forces vives n’ont plus le choix que de recourir aux marches pacifiques.

«Vous avez constaté que nous avons épuisé toutes nos voies de recours. Les autorités de la CEDEAO, les autorités morales, les femmes sont intervenues plusieurs fois pour qu’il y ait un dialogue inclusif, transparent et équitable pour nous faire sortir de cette période de transition dans la paix, l’unité nationale, la concorde et la quiétude. Malheureusement, le gouvernement et le CNRD n’entendent pas de cette oreille. Ils veulent aller par la force, le mensonge, l’intimidation. Nous allons utiliser recourir aux manifestations pacifiques sur toute l’étendue du territoire national et même à l’extérieur du pays où il y a les grandes chancelleries pour que l’opinion nationale et internationale sachent que ce qui se passe en Guinée n’est pas la volonté du peuple», a martelé l’ancien député à l’Assemblée nationale.

Du moment que le droit à la manifestation est consacré par la Charte de la transition, Aboubacar Soumah estime que le Forces vives ont le droit d’y recourir. «La liberté de manifester est consacrée, ils ne peuvent pas interdire une loi qui prévoit quelque chose par un simple communiqué. C’est impossible. Nous allons user de ces moyens pour nous faire entendre. En tout état de cause, le pays n’appartient pas à un groupe d’hommes. Le pays ne saurait appartenir non plus à des gens non élus qui sont venus s’accaparer du pouvoir en utilisant la force, en voulant imposer au pays leur volonté qui n’est pas dans le cadre de la loi».

Pour Soumah «c’est de la mauvaise foi», de penser que les manifestations de rue vont impactées négativement le déroulement du chronogramme de la transition. «C’est de la mauvaise foi. Nous entamons ces manifestations pacifiques c’est pour que les autorités de la transition comprennent qu’une transition politique ne peut se réaliser de manière pacifique que par la voix consensuelle. Que tout le peuple de Guinée soit ensemble pour que nous puissions sortir de cette transition qui n’a que trop durée. Nous demandons à l’ensemble des militants et sympathisants de se mobiliser pour marquer une réussite totale à ces manifestations».