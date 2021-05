A l’issue de l’officialisation des stades de compétition pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique, le Stade Général Lansana CONTÉ de Nongo se retrouve parmi les sites retenus par la Confédération Africaine de Football.

Au moment où le Sénégal, la Gambie et le Liberia se retrouvent sans stade homologué pour ces prochaines joutes continentales, la Guinée, elle, peut se targuer de compter sur son nouveau stade GLC, opérationnel depuis près d’un an et qui abrite désormais les matchs internationaux de la selection nationale guinéenne et du Horoya Athletic Club.

Sur le continent, l’Afrique du Sud a le meilleur ratio de stades homologués. Le pays de MANDELA en compte 13, qui sont dans les normes et capables d’accueillir des matchs officiels de la CAF. Ensuite suivent l’Egypte et le Nigeria avec 7 stades chacun. Le Cameroun, récent organisateur du CHAN 2020, en a 5.

