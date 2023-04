Depuis la publication du ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique sur la “promotion” de la vente du fagot de bois dans la préfecture de Gaoual, les réactions fusent de partout. Des internautes estiment que Ousmane Gaoual Diallo aurait mieux fait de faire la promotion du gaz pour éviter le réchauffement climatique et ses conséquences aux Guinéens.

Sur sa page Facebook, le ministre Ousmane Gaoual Diallo écrit ceci :

«À Conakry le fagot de bois de cuisine se vend en moyenne à 30 milles francs guinéens et à Gaoual le prix varie entre 10.000 et 20.000 francs. C’est pour cela que nous avons décidé de nous lancer dans le commerce du bois de cuisine.»

Pour le ministre porte-parole du gouvernement, la vente de bois pour la cuisine parait assez simple à première vue. Mais cela exige une étude préalable du marché et un investissement peu élevé de l’ordre « de 20 millions pour l’achat de la fendeuse (prix d’achat, transport et douane), l’achat d’une tronçonneuse (15 millions) et un fonds de roulement de 10 millions. Soit un investissement total de 45 millions.

Le bénéfice net attendu est de 75 millions la première année et 135 millions à N+1 et 170 millions à N+2…».

Ce texte a irrité l’ire de beaucoup de Guinéens qui suivent le ministre. Après sa publication, ses concitoyens n’ont pas manqué de réactions pour le faire comprendre que ce n’est pas nécessaire quand on sait que le gouvernement est contre la déforestation. Le patron du département des télécoms, se fait même le plaisir de répondre à certains commentaires.

« Les écologistes des réseaux sociaux sont les premiers au tour du bol de riz préparé avec le feu de bois », a répondu le ministre à ses détracteurs.