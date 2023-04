Le vice-président de l’ex coordination des fulbhé et Haali poular, Elhadj Ibrahima Diallo ”Onathol”, étaient ce mardi 4 avril 2023, au siège de la coordination situé à Boussoura dans la commune de Matam. Reçu par la famille du feu Elhadj Ibrahima Maci Bah, donateur du siège, le vice-président de cette coordination a réitéré sa position d’être le remplaçant de Elhadj Ousmane Baldé ”Sans Loi”.

Au sortir de cette rencontre qui a duré quelques heures avec la famille du donateur, Elhadj Ibrahima Diallo ”Onathol” est revenu sur ce qui s’est passé. « C’était prévu qu’on se retrouve ici pour une assemblée générale pour parler de la coordination et tirer les leçons du fait qui s’est produit. La coordination veut la paix. Cette fois-ci, il n’y a pas de discussion c’est le tour de Labé (de présider la coordination NDLR). Et c’est moi Elhadj Ibrahima Diallo qui a été choisi. Au nom de la coordination, nous voulons la paix. On verra comment s’entendre. Et on va créer l’entente. Le foutah doit être unie », a-t-il indiqué.

Dimanche dernier, un président par intérim avait été désigné en la personne de Elhadj Alseny Dalaba Barry. A la question de savoir s’il va céder, Elhadj Ibrahima Diallo est claire « il n’est pas question de céder et on n’est pas à ce stade ».

Interrogé à cet effet, Thierno Abdoulaye Bah, petit-fils du donateur du siège a expliqué que Elhadj Ibrahima Bah Maci a fait savoir à “Onathol” que la maison ne sera pas rouverte tant qu’il n’y aura pas entente entre les deux parties : « ici on ne fait pas la guerre. Ceux qui veulent le pouvoir vont aller se retrouver pour se parler et nous envoyer un seul pour coordonner. Personne ne va venir gâter ce qui a été construit par notre grand père. La porte est fermée par l’ancienne coordination. J’ai dit à Elhadj Ibrahima Diallo qu’il n’y a pas un problème ici. La nouvelle coordination n’est pas venue ici d’abord. Tant qu’ils ne trouvent pas une entente, la porte restera fermée. »