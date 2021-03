C’est un ouf de soulagement pour les guinéens vivants à l’étranger. Le Gouvernement et la Société LOUBA viennent de signer un protocole d’accord pour la fourniture de passeports guinéens à l’étranger, annonce le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger.

« Le protocole prévoit le déploiement de kits d’enrôlement dans nos missions diplomatiques et consulaires, pour permettre à nos compatriotes de la diaspora de renouveler leurs passeports sur place. Cela va en droite ligne avec la politique prônée par le Président de la République : gouverner autrement, c’est à dire rapprocher les administrateurs des administrés», annonce Dr. Ibrahima Khalil KABA.

Il a par ailleurs, salué l’esprit de collaboration du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile et des Ministres en charge du Budget et des Finances, pour permettre « qu’on puisse, dans nos ambassades et consulats, d’ici à la fin de l’année, déployer les kits d’enrôlement sur place, que les citoyens guinéens n’aient plus à se déplacer pour venir à Conakry, simplement pour faire leurs passeports biométriques», s’est réjouit.

D’ici le 31 mars, selon le ministre, la livraison et le déploiement des kits d’enrôlement se fera fait dans 7 pays.

Il s’agit de l’Angola, du Maroc, de la France, de la Malaisie, des États Unis, de la Chine et de l’Arabie Saoudite. L’opération se poursuivra tout au long de l’année pour dit-il une couverture des 42 Missions Diplomatiques et Consulaires du pays.