Ratoma: Signature d’une convention entre la mairie et l’Ong Terre-afrique

Une convention a été signée ce mercredi 04 mars 2020, entre la commune de Ratoma et l’Ong terre-afrique. Cette signature a eue lieu en présence des responsables des deux parties, notamment le maire de Ratoma ainsi que le coordonnateur de ladite Organisation.

En effet, cette convention vise à faciliter la réinsertion des jeunes, dans la création des activités créatrices de revenus.

« C’est une dynamique qui existe en Guinée depuis 2016. Terre-afrique est une Ong qui a pour but, le bien-être du subsaharien partout où il vit. Nous avons plusieurs domaines d’interventions, entre autres l’éducation à la citoyenneté et au développement durable. C’est à ce titre que nous portons en Guinée, le festival de solidarité, qui est un événement qui permet aux associations et à la société civile de faire connaître ce qu’elle fait à l’endroit des autorités, mais également à la population. Nous avons également un dispositif interne qui vise à aider et à accompagner les associations, mais aussi ceux qui sont porteurs de projets ».

« Il se trouve que terre-afrique a une expertise avérée dans le cadre de la réinsertion des jeunes, la sensibilisation et la protection de l’environnement. Mais aussi sur la promotion de l’agriculture durable. Il se trouve que la commune de Ratoma est une des communes où les jeunes sont les plus désoeuvrés. Puisqu’on a les outils et le matériel qu’il faut pour aider à réinsérer et à accompagner les jeunes, puisque la commune aussi est disposée à nous soutenir, il est primordial qu’on se mette ensemble pour fédérer nos moyens pour mettre à la disposition de cette jeunesse, notre expertise. » a fait savoir le coordinateur de terreafrique et vice-président de terreafrique réseau.

À son tour, le maire de Ratoma, Issa Soumah se dit satisfait de cette signature et promet de tout mettre en œuvre, pour mobiliser les jeunes afin d’adhérer à cette initiative.

« C’est un plaisir de signé cette convention avec cette Ong. Ça va permettre d’intégrer encore d’avantage, les jeunes dans le processus de développement« . a souligné le maire.