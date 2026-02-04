Dans une série de décrets lus à la télévision nationale, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs conseillers à la présidence de la République.

Parmi eux figurent d’anciens ministres désormais repositionnés dans des rôles stratégiques :

Fana Soumah, ancien ministre de l’Information et de la Communication, est nommé conseiller en communication.

Mahamadou Abdoulaye Diallo, ancien ministre du Tourisme, devient conseiller chargé de la culture, du tourisme et de l’artisanat.

Mme Rose Paula Pricemou, ancienne ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, est désignée conseillère chargée des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle.

Ces nominations confirment le choix de la présidence de capitaliser sur l’expérience des membres de l’ancien gouvernement pour renforcer ses équipes.