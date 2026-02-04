Le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Ahmed Mohamed Oury Diallo, a officiellement pris fonction ce mercredi 4 février 2026. Installé lors d’une cérémonie solennelle de passation de service, l’officier supérieur de l’armée guinéenne a affiché sa volonté d’inscrire son action dans la continuité des réformes engagées, tout en prônant une gouvernance fondée sur la rigueur, la discipline et le professionnalisme.

Dans son discours de prise de fonction, le nouveau ministre a exprimé sa gratitude au président Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en sa personne. Une confiance qu’il dit mesurer à l’aune des responsabilités qui lui incombent. « Cette confiance m’honore, mais surtout elle m’oblige à servir avec loyauté, rigueur et détermination, dans le strict respect des lois de la République et des orientations stratégiques définies par le chef de l’État », a-t-il déclaré.

Ahmed Mohamed Oury Diallo a également rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Bachir Diallo, saluant le travail accompli sous son leadership. Il a notamment mis en avant les progrès réalisés en matière d’infrastructures, de renforcement des équipements, de dotation en engins roulants et matériels opérationnels, ainsi que l’amélioration progressive des conditions de travail et de vie du personnel. Autant d’acquis qu’il considère comme « une base solide » sur laquelle son département devra capitaliser.

Se projetant dans ses nouvelles fonctions, le ministre a annoncé trois priorités majeures : le renforcement des capacités opérationnelles, la modernisation des outils et des méthodes de travail, ainsi que l’intensification de la formation continue des agents des forces de sécurité et de protection civile. Il a souligné que les défis sécuritaires actuels, marqués par leur complexité et leur évolution constante dans la sous-région, appellent une réponse collective, coordonnée et anticipative.

« Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile demeure un pilier essentiel de l’État. Sa mission est de garantir l’ordre public, de protéger les personnes et les biens, de prévenir et d’anticiper les menaces, tout en respectant les droits fondamentaux des citoyens », a-t-il rappelé.

Dans un ton ferme, le général Diallo a posé les principes qui guideront son action. « Il n’y aura ni complaisance face à l’indiscipline, ni tolérance pour l’abus d’autorité, ni indulgence envers l’impunité », a-t-il averti, précisant que chaque agent sera évalué à l’aune de son engagement, de son intégrité, de son sens du devoir et de sa performance.

Il a enfin appelé les forces de police, de protection civile et de renseignement intérieur à agir dans la cohésion, la complémentarité et la loyauté républicaine, au service exclusif de la Nation et des citoyens. « Ensemble, dans l’unité, la discipline et la synergie, nous bâtirons une sécurité intérieure forte, moderne, crédible et respectée, au service de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale », a-t-il conclu.