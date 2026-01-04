À la suite de la proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 en République de Guinée, marquée par la victoire du général Mamadi Doumbouya avec 86,72 % des suffrages exprimés, le Royaume du Maroc a adressé un message officiel de félicitations aux autorités guinéennes, saluant à la fois l’issue du scrutin et son déroulement dans un climat qualifié de serein et apaisé.

Dans un message daté du 2 janvier 2026, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé ses chaleureuses félicitations au général Mamadi Doumbouya à l’occasion de son élection à la magistrature suprême.

Le Souverain marocain lui a exprimé ses vœux de plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions, tout en réaffirmant l’attachement du Royaume du Maroc au renforcement des relations historiques de fraternité, d’amitié et de coopération entre Rabat et Conakry.

Le message royal souligne également la disponibilité du Maroc à œuvrer aux côtés des autorités guinéennes pour consolider le partenariat bilatéral et promouvoir une prospérité partagée, au service de la stabilité et du développement du continent africain.

Cette élection présidentielle guinéenne a suscité une attention particulière tant au niveau régional qu’international, notamment au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Selon les observateurs de l’organisation sous-régionale, le processus électoral s’est déroulé dans un climat calme, ordonné et apaisé. La mission d’observation de la CEDEAO a notamment salué la participation des électeurs et le bon déroulement des opérations de vote, considérant ce scrutin comme une étape importante dans le retour progressif de la Guinée à l’ordre constitutionnel après la période de transition.

Dans le même élan, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Guinée, Issam Taïb, a publiquement salué l’organisation du scrutin et les résultats issus des urnes. S’exprimant lors d’une réunion officielle du ministère des Affaires étrangères avec le corps diplomatique accrédité en Guinée, il a félicité les autorités guinéennes pour la tenue d’une élection dans un climat « calme, apaisé et ordonné », mettant en avant les efforts consentis pour garantir la transparence et la stabilité du processus électoral.

Ces félicitations, tant au niveau royal que diplomatique, illustrent la solidité des relations entre le Maroc et la Guinée, fondées sur une longue tradition de coopération politique, économique et sociale.

En attendant la confirmation de sa victoire par la Cour suprême, l’élection du général Mamadi Doumbouya, accompagnée de la reconnaissance exprimée par des partenaires africains majeurs comme le Maroc, ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le renforcement du partenariat stratégique maroco-guinéen, notamment dans les domaines du développement socio-économique, de la gouvernance et de la sécurité régionale.