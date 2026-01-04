Le président Mamadi Doumbouya s’est adressé à la nation ce dimanche 4 janvier 2026, quelques minutes après la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre, qui l’ont donné vainqueur.

Dans cette première allocution en tant que président élu, le chef de l’État est revenu sur son absence de message à la nation le 31 décembre 2025. « En cette période de renouveau, le calendrier électoral ne m’avait pas permis de m’adresser au peuple lors du traditionnel message de fin d’année. J’étais alors candidat, et le respect des institutions ainsi que du processus électoral exigeait l’adoption d’une attitude républicaine », a-t-il expliqué.

Profitant de cette prise de parole, Mamadi Doumbouya a également présenté ses vœux de nouvel an aux Guinéens. « Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une bonne et heureuse année, une année de santé, de paix et de progrès pour vos familles et pour notre chère Guinée », a-t-il déclaré.