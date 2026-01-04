Lors de la cérémonie de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, ce dimanche 4 janvier, la Cour suprême a rendu public le désistement du candidat du FRONDEG, Abdoulaye Yéro Baldé, de son recours visant à contester les résultats provisoires du scrutin du 28 décembre 2025.

Cette annonce a aussitôt suscité l’incompréhension au sein de l’opinion publique, notamment sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont accusé l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur d’avoir joué un simple rôle de figurant pour donner du crédit à l’élection présidentielle.

Un courrier officiel adressé au président de la Cour suprême, consulté par Guinée360.com, vient toutefois contredire ces allégations. « J’ai l’honneur, en ma qualité de candidat à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, de vous notifier, par la présente, ma décision de me désister du recours introduit devant votre haute juridiction le 2 janvier 2026, aux fins de contestation des résultats provisoires de ladite élection », indique le document.

Dans cette correspondance, Abdoulaye Yéro Baldé précise les motifs de sa décision. « Cette décision intervient à la suite de circonstances regrettables ayant entaché la régularité de la procédure d’introduction du recours. En effet, mes conseils, dûment mandatés, se sont heurtés à des difficultés d’accès au siège de votre institution, en dépit de leur qualité d’avocats inscrits au Barreau de Guinée et porteurs d’un dossier conforme. Ce n’est que grâce à l’intervention du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, agissant dans le strict respect des missions qui lui sont dévolues, que le dépôt a pu être effectué », explique-t-il.

Ces conditions ont fini par semer le doute chez le candidat du FRONDEG quant à l’issue de la procédure engagée. « Les conditions dans lesquelles cette procédure a été engagée ne permettent pas, en l’état, de garantir les exigences fondamentales d’un procès juste et équitable, telles que consacrées par notre droit positif et les instruments juridiques internationaux auxquels la République de Guinée est partie. Profondément attaché à la stabilité des institutions républicaines, au respect des principes de l’État de droit et au fonctionnement harmonieux de l’ordre constitutionnel, j’ai estimé qu’il convenait, dans les circonstances présentes, de privilégier la retenue et l’apaisement », souligne-t-il.

Face aux critiques et interprétations de ses détracteurs, Abdoulaye Yéro Baldé a tenu à lever toute ambiguïté. « Ce désistement ne constitue ni un aveu ni un renoncement à mes convictions, mais relève d’une démarche responsable, soucieuse de préserver le climat institutionnel dans un moment sensible de notre vie nationale. Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir prendre acte du présent désistement et d’en tirer toutes les conséquences de droit », conclut-il.