Le président de l’Ufdg en exil ne croit plus en la volonté de la junte d’organiser le retour à l’ordre constitutionnel avant 2025. Cellou Dalein Diallo s’est aussi exprimé sur le prétendu coup d’Etat contre le colonel Mamadi Doumbouya.

« Je ne sens aucune volonté politique de rétrocéder le pouvoir aux civils», a affirmé Cellou Dalen Diallo sur Rfi.

Le président de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) a souligné aussi que rien de tout ce qui garantit la tenue des élections au courant de l’année n’est mis en place par le CNRD. «Aujourd’hui on n’a pas de fichier électoral, ni de Code électoral encore moins d’opérateur technique. Comment peut-on, dans 12 mois, réaliser tout ça et rendre le pouvoir aux civils le 1er janvier 2025, c’est impossible».

Concernant le second, Cellou Dalein Diallo accuse la junte de ressusciter les pratiques sous le régime tyrannique de Sékou Touré. « Ça m’a rappelé quand je faisais l’université dans les 70, lorsque je voyais des femmes et des militaires reconnaître avoir comploté, solliciter l’indulgence du président et le remercier pour sa clémence. Il ne manquait plus que l’ardoise sur laquelle était inscrit leurs noms».