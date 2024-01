L’ancien ministre de la Sécurité, Elhadj Madifing Diané, déverse sa colère sur son ancien patron, Alpha Condé, l’accusant d’ingratitude.

Dans un entretien accordé à KonCom diffusé dans les Grandes Gueules d’Espace, Madifing Diané a fustigé les agissements d’Alpha Condé. “J’entends parler de lui dans ses petites agitations, dans ses petites mobilisations, je le vois même dans des vidéos que les enfants viennent me montrer, je trouve ça ridicule. Il pense qu’il peut revenir à ce pouvoir là pour terminer son mandat. J’ai vu un ingrat, quelqu’un qui ne pense qu’à lui”, a déclaré l’ancien ministre de la Sécurité entre janvier 2014 et décembre 2015.

“Je lui ai donné le meilleur de moi-même tout le peuple de Guinée est témoin. C’est indiscutable. Quand il m’a invité pour me dire qu’il me libérait, je lui ai dit Monsieur le président, en tout cas moi il n’y a pas de traître dans ma famille. J’ai un âge respectable, je vous prie pour l’amour de Dieu, dites moi ce que j’ai gâté, j’ai encore le temps pour me corriger. Il a dit: “ tu n’as rien gâté”. J’ai dis, je n’ai rien gâté pourquoi vous me renvoyez (…) Je lui ai dit, vous m’avez renvoyé, alors je vais m’asseoir et vous regarder partir, je ne lèverai pas le pouce”.

Madifing Diané explique aussi les raisons pour lesquelles il ne parle plus avec Alpha Condé depuis le coup d’État du 5 septembre 2021. “On ne parle pas parce que moi, je suis un policier, il n’a pas la foi que j’ai de comprendre qu’il a perdu le pouvoir et s’en remet à Dieu”, conclut-il.