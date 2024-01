Dans cet entretien accordé à Guinee360.com, le président du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée (RDIG) a abordé plusieurs questions liées à l’actualité sociopolitique. Jean Marc Telliano salue l’annonce de la mise en place des délégations spéciales et l’organisation du référendum constitutionnel prévus en 2024. L’ancien ministre de l’Agriculture appelle les acteurs politiques notamment membres des forces vives à saisir la main tendue du président de la transition afin de venir au dialogue. Télliano évoque aussi la suspension du paiement par billetage des fonctionnaires et le cas des officiers militaires et civils ayant fait des aveux de tentative de coup d’État.

Guinee360.com : Quelle analyse faites-vous de l’adresse à la nation du Colonel Mamadi Doumbouya à l’occasion du nouvel an ?

Jean Marc Telliano : Moi, je n’ai pas parcouru et je n’ai pas non plus suivi le discours du président, mais de tout ce que j’ai lu sur les réseaux sociaux, c’est une avancée. Parce que s’il tend la main aux acteurs politiques comme beaucoup pensaient que le CNRD ne voulait pas sentir les acteurs politiques, c’est une avancée. La mise en place aussi des délégations spéciales, c’est une bonne nouvelle. Il n’a qu’à continuer sur cette lancée pour que les Guinéens se retrouvent pour parler de la Guinée parce que personne ne viendra développer la Guinée si ce n’est pas nous parce que de mon point de vue la transition est politique.

Est-ce que vous croyez qu’avec ce référendum on peut aller à l’ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024?

Vous savez, le référendum constitutionnel, il y a d’abord un jet qu’on doit proposer aux différents acteurs sociopolitiques. Mais, je ne peux pas trop m’aventurer sur ça parce que je n’ai pas d’abord le premier jet. Il faudrait que nous ayons le premier jet pour se prononcer là-dessus. Mais, je sais déjà que s’il y a un premier jet , je suis certain qu’ils sont en mesure de nous conduire à l’ordre constitutionnel.

Selon vous le Cnrd peut organiser le retour à l’ordre constitutionnel cette année?

Vous savez, le problème ce n’est pas le retour à l’ordre constitutionnel, c’est d’abord le dialogue. Il faut créer un dialogue franc. Parce que le retour à l’ordre constitutionnel même s’il y a du retard, il faut qu’ils aient le courage de dire voilà ce qui nous empêche. Donc, il faudrait que nous nous retrouvions pour que nous puissions trouver la solution. Mon souci c’est pour que les Guinéens se rassemblent, que les Guinéens se retrouvent autour d’une même table pour parler de la Guinée. C’est ça mon souci.

Pensez vous que les forces vives vont saisir la main tendue du chef de la junte?

Il faut respecter la position de tout un chacun. Moi, ma position est telle, la position de X aussi est tout autre. Pour moi, déjà les annonces faites par le président sont des annonces positives. Je crois qu’il a dû comprendre que la transition ne peut pas aller sans les acteurs politiques, sans la cohésion, sans la paix.

Récemment vous avez évoqué la décision du ministre Julien Yombouno interdisant le paiement des fonctionnaires par billetage. Pourquoi vous êtes contre cette décision ?

Non, je ne suis pas pas contre cette décision, mais c’est de revenir sur sa décision parce qu’aujourd’hui si on demande à tous les fonctionnaires d’ouvrir un compte pour que leurs salaires y soient versés, nous connaissons le Guinéen, il y a certains qui ont le double ou triple emploi. Vous allez dire à un Guinéen qui est dans un village qui enseigne aux enfants d’ouvrir un compte dans une banque et vous savez avec le retard et la queue devant les banques , moi je pense que c’est ouvrir un boulevard de vol et pour la tricherie. Il ne pourra pas maîtriser les fictifs. Alors que s’il continuait durant 6 mois à payer les gens par présence physique, il pourrait atteindre son objectif.

Que pensez-vous de ces officiers militaires et civils présentés à la RTG qui ont avoué avoir tenté de renverser le pouvoir, mais aussi de la libération du commandant Alya Camara ?

Comme je l’ai dit à l’entame, je crois que le président de la transition est en train de corriger les erreurs. Il a compris que rien ne peut se faire sans la paix et sans la cohésion. Si déjà il récupère ses frères d’armes avec lesquels il est allé à la mort le 5 septembre 2021, moi je ne pouvais qu’apprécier. Et je veux qu’il continue sur cette lancée.