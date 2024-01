L’ancien coordinateur du FNDC a exprimé son inquiétude par rapport à la conduite de la transition par le Cnrd qu’il soupçonne des velléités de conserver le pouvoir. Abdourahamane Sano invite le président de la transition à rectifier le tir pendant qu’il est encore temps.

Le pays «va mal», a-t-il affirmé d’emblée lors d’une conférence de presse, ce jeudi 4 décembre 2024. “De nos jours, si on peut encore prendre le pouvoir par les armes, on ne peut le conserver durablement par les armes. Les perspectives ne sont pas rassurantes quant à une issue pacifique et démocratique de la transition”, a alerté Abdourahamane Sano.

Toutefois, l’ancien ministre de l’Agriculture continue d’espérer que le président de la transition va s’atteler à travailler au retour à l’ordre constitutionnel. “ Je continue donc d’espérer que l’issue de cette transition sera heureuse pour le pays, même si au fond de moi-même, j’ai des fortes raisons d’en douter. Au regard de la grave situation qui prévaut actuellement dans notre cher pays, des mesures urgentes s’imposent pour sortir de l’impasse, si cela n’est pas déjà trop tard. Elles viseront essentiellement le redressement et la réorientation de la transition vers l’unique direction envisageable. Celle de créer les conditions d’un authentique dialogue inclusif afin de décrisper l’atmosphère sociopolitique, rassurer les milieux d’affaires et les populations, de circonscrire les risques encourus et de favoriser l’édification d’institutions indomptables pour les futurs dirigeants. Dans cette optique, les récents événements du 4 novembre et du 17 au 18 décembre, aussi tragiques qu’ils soient, vous offrent une opportunité politique en or pour déclencher un processus d’apaisement et de rectification, sans que vous perdiez la face. Ce serait un acte de grande sagesse, d’autant plus souhaitable, qu’il permettra d’éviter à la Guinée tout débordement éventuel de la situation et redonnera l’espoir à tous ceux qui ont cru aux promesses du CNRD. La sagesse n’est pas une faiblesse, c’est une des marques des leaders d’exception. Elle est une puissance qui permet la maîtrise de soi et souffle la lucidité, l’intelligence, la clairvoyance et l’énergie positive à un dirigeant qui s’en prévaut, notamment dans les moments difficiles».

Malgré les difficultés du moment, Abdourahmane Sano ne désespère pas pour autant. « Je suis convaincu qu’elle fera renaître l’espérance de Travail, de Justice, et de Solidarité pour ses filles et ses fils, dans un cadre de vie digne, libre, harmonieux et prospère. Je suis convaincu que cet espoir est déjà près de nous, car les jeunes, femmes et hommes d’honneur ne courberont jamais l’échine, et sauront s’unir face au statu quo. Je continue enfin d’espérer que le Peuple de Guinée finira par être le Maître absolu de son pouvoir et de son destin, à travers des institutions véritablement démocratiques, dans un État de droit. Et je prie de tout cœur, pour que vous soyez l’artisan de cet accomplissement sublime pour notre Peuple, dans le cadre de cette transition».