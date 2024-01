Le tribunal de première instance de dixinn a condamné, le mercredi 3 décembre 2024, un représentant de l’Etat guinéen dans l’affaire Kaporo rails Kipé 2 et Dimesse.

Il s’agit de Mohamed Maama Camara, ancien secrétaire général du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Une première victoire pour les centaines de familles qui ont été délogées de leurs maisons en 2019 sous le régime d’Alpha Condé.

Dans son délibéré, le tribunal lui a reconnu coupable des délits de “stellionat, de destruction d’édifices privés, de bris de clôture, d’enlèvement de bornes, d’abus d’autorité, d’abus de fonction, et de faux en écriture publique”, pour la répression en application des dispositions des articles 406 et suivants, 523, 530, 521, 640, 775 du Code pénal et 537 du Code de Procédure pénale.

Il est condamné par contumace à cinq ans de prison et au paiement d’une amende de 1 000 000 GNF aux victimes.

Pour Mamadou Samba Sow, porte-parole du collectif des victimes de Kaporo rails, cette condamnation est un début de satisfaction pour les différentes familles.

« Nous sommes satisfaits de cette décision dans la mesure où un des responsables de l’Etat guinéen est reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison ferme, mais elle n’est pas suffisante. C’est un bon début parce qu’on n’a pas poursuivi ces deux individus pour qu’ils réparent tous les torts causés aux habitants de Kaporo rails, mais plutôt pour qu’ils puissent répondre de leurs actes devant le pénal», a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le cas de l’ancien ministre, Ibrahima Kourouma, le tribunal s’est déclaré incompétent à le juger et renvoie le ministère public et la partie civile à mieux se pourvoir.

Pour rappel, le collectif des victimes de Kaporo rails Kipé 2 et Dimesse a déposé une plainte contre l’Etat guinéen pour abus d’autorité devant la Cour de justice de la CEDEAO depuis 2021.