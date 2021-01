Le président de l’Assemblée nationale a fait savoir ce lundi 4 janvier 2021 qu’il n’y a pas de détenus politiques en Guinée.

S’exprimant sur la détention des membres de l’opposition et du Fndc, Amadou Damaro Camara note une «incompréhension» dans les commentaires autour de ce dossier au sein de l’opinion publique. Ces prisonniers, selon lui «sont détenus pour des faits qui sont plutôt réels […]».

Amadou Damaro Camara affirme que ces opposants concernés ne sont pas en prison à cause de leur appartenance politique : «Moi je ne crois pas qu’il y ait des détenus politiques en Guinée. Ils ne sont pas arrêtés pour leur opinion. Ils sont arrêtés pour des actes de violence posés d’après ce que la justice nous a dit.»

Ce n’est pas parce qu’on est homme politique, qu’on ne peut être arrêté que pour des faits politiques, explique le premier responsable du parlement guinéen, dans l’émission “On refait le monde” sur Djoma.

Damaro dénonce d’ailleurs l’attitude des acteurs politiques guinéens qui, selon lui, se cachent derrière leur manteau politique pour se protéger des poursuites judiciaires : «Souvent on est homme politique en Guinée pour se protéger, on se croit tout permis. On ne peut pas appeler à l’insurrection, appeler à prendre des armes contre le régime. On montre la photo d’un enfant qui a été tué au Cameroun pour dire que ça s’est passé en Guinée. Et il a été notifié à chacun par un juge pourquoi ils ont été arrêtés.»