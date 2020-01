Candidatures pour les législatives du 16 février: «C’est des partis entretenus par le pouvoir.» Accuse un responsable du BL

La commission électorale nationale indépendante (CENI), a annoncé récemment qu’une trentaine de partis politiques ont déposé leurs listes de candidatures pour les élections législatives du 16 février 2020.

Pour Ibrahima M’bemba Bah directeur adjoint de la cellule de communication du Bloc Libéral, ce n’est pas le nombre de ces partis politiques qui compte.

«C’est plutôt la représentativité de ces partis qui vont participer à ces élections qui compte et c’est ce qui va d’ailleurs crédibilisé ces élections. »

Ce responsable du Bloc Libéral affirme que, ces partis politiques sont entretenus par le pouvoir en place pour accompagner le RPG afin de s’octroyer une majorité à l’Assemblée nationale.

«Ces partis politiques, c’est des pièces maîtresses du RPG arc-en-ciel , qui sont entretenus par le pouvoir en place, une manière de les accompagner pour faire le forcing électoral comme l’opposition ne participe pas. Il paraît même que la plupart de ces partis politiques, leurs cautions ont été payé par le parti au pouvoir.» accuse ce ce cadre du Bloc Libéral

«Mais, je ne pense pas que ça soit bon dans la mesure où cela pourrait ouvrir des contestations au lendemain de ces élections et qui risque même de menacer la paix et la stabilité dans notre pays. Parce que l’opposition est plus que jamais déterminé à empêcher que ces élections se tiennent à cette date et avec les conditions actuelles que nous connaissons.» Conclut-il