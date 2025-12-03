Depuis plus de trente ans, le Groupe SONOCO inscrit la responsabilité sociale et environnementale au cœur de son ADN. Bien avant que le concept de RSE ne devienne un critère incontournable de gouvernance, le Groupe a posé les bases d’un engagement constant auprès des communautés qui entourent ses sites industriels.

Un engagement discret, mais profond. Structuré, mais humain.

Et ces dernières années, il s’est renforcé autour de cinq axes d’intervention clairs : santé, éducation, emploi, infrastructures et environnement.

Le Directeur Général du Groupe, M. Abdoul Karim Diallo, le rappelle avec conviction :

« Le développement d’une nation commence par l’éducation. En soutenant les écoles et les familles autour de nos sites, nous réaffirmons notre conviction profonde : une entreprise n’a de sens que lorsqu’elle contribue au progrès collectif. »

Une mobilisation exceptionnelle pour l’éducation, depuis octobre 2025

Parce que l’éducation reste la clé qui ouvre toutes les portes, SONOCO a initié depuis octobre 2025 une série d’actions d’envergure en faveur des élèves vivant autour de ses sites industriels.

Au total, 500 kits scolaires complets ont été distribués :

À Tombolia, où sont implantées plusieurs usines stratégiques du Groupe :

Les Moulins d’Afrique (LMA) avec la marque AGB,

La Compagnie des Boissons d’Afrique (CBA) avec Les Boissons Salam et 1UP Energy,

et Agro Food Industrie (AFI) avec le bouillon Maggi.

À Kouria, site industriel qui abrite la fonderie IMA et les activités agricoles de Fermav Industries.

À Daboyah, à proximité des centres d’élevage, du couvoir et du site reproduction de Fermav Industries.

Chaque don est allé à des familles dont les besoins sont réels, palpables. Et sur chaque visage d’enfant, une même lumière : celle de l’espoir.

Redonner vie aux écoles : un chantier devenu symbole

Au-delà de la distribution des kits, deux écoles – à Kouria et Daboyah – ont été identifiées dans un état de délabrement avancé. Toitures fissurées, murs ternis, salles de classe presque inutilisables…

Il fallait agir.

Après les travaux de maçonnerie engagés par le Groupe, une autre scène, plus puissante encore, s’est produite : des employés du Groupe SONOCO et de ses filiales ont volontairement troqué leurs chemises de bureau pour des tenues de travail, pinceaux en main, afin de repeindre intégralement les écoles.

Une journée complète où cadres, ouvriers, techniciens et collaborateurs ont travaillé côte à côte, guidés par une conviction simple : l’éducation ne peut pas attendre.

Cette mobilisation spontanée a révélé l’une des valeurs les plus fortes du Groupe SONOCO : l’engagement collectif.

La Directrice Communication & RSE, Mme Aminata Rabi Condé, résume l’esprit de cette démarche :

« Derrière chaque kit scolaire, chaque salle de classe rénovée et chaque table fabriquée localement, il y a une volonté : donner des opportunités aux enfants et renforcer la dignité des communautés. La RSE est plus qu’un programme, c’est une responsabilité que nous portons avec fierté depuis plus de trois décennies. »

Un impact économique local : plus qu’une donation, un cercle vertueux

Pour accompagner la rénovation, 140 tables-bancs ont été offertes aux deux établissements.

Particularité majeure : ils ont été entièrement confectionnés par des artisans et ouvriers de Kouria.

Un choix délibéré, pensé pour :

soutenir l’économie locale,

créer du revenu au sein de la communauté,

valoriser le savoir-faire artisanal guinéen.

Un geste RSE qui va au-delà de l’aide : il crée un cycle de valeur, où chaque action génère une nouvelle opportunité.

Un engagement qui dépasse les mots

À travers ces initiatives, le Groupe SONOCO rappelle que la RSE n’est pas un slogan, mais une responsabilité assumée, quotidienne, enracinée.

C’est une vision qui place l’humain au centre, qui redonne confiance, qui ouvre des horizons.

Et ce qu’il s’est passé à Tombolia, Kouria et Daboyah en est la plus belle preuve :

Quand une entreprise choisit d’investir dans l’éducation, c’est toute une nation qui se met à grandir.