Les Nations Unies ont réagi ce mardi 3 décembre 2024 à la tragédie survenue au stade de Nzérékoré, qui a causé la mort de 56 personnes, selon un bilan provisoire. Dans un communiqué, l’organisation internationale a exprimé sa solidarité avec les familles endeuillées et a appelé à des mesures pour éviter de tels drames à l’avenir.

Selon la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Guinée, “l’événement tragique de Nzérékoré, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, y compris des enfants, et causé de nombreux blessés, constitue une perte humaine et sociale immense”, a déclaré Kristèle Younès.

La diplomate onusienne a souligné l’importance de garantir la sécurité dans les espaces publics. “Nous saluons la mobilisation rapide du gouvernement pour soutenir les victimes et offrir une prise en charge psycho-médicale adaptée. Par ailleurs, l’engagement des autorités à mener une enquête approfondie est une étape essentielle pour faire la lumière sur les faits, renforcer les mesures de prévention et garantir la justice”.

Conformément à sa mission, Kristèle Younès a annoncé une réunion d’urgence pour coordonner l’assistance. “Une réunion d’urgence de l’Équipe d’Urgence Pays (EUP) a été convoquée ce jour, pour coordonner une réponse immédiate et adaptée à la gravité de la situation. Cette rencontre vise à évaluer les besoins prioritaires et à mieux organiser, en complémentarité des efforts du gouvernement, l’assistance humanitaire, médicale et psychologique pour les victimes et leurs proches”, a-t-elle souligné.