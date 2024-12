En marge de la 16ᵉ édition du forum MEDays 2024 à Tanger, au Maroc, le Premier ministre guinéen a fait une déclaration majeure concernant l’organisation imminente d’un référendum constitutionnel en Guinée.

Intervenant sur Medi1 TV Afrique, Bah Oury a annoncé l’intention des autorités de la transition d’organiser le référendum dans les brefs délais. “L’objectif, le plus rapidement possible, et cela a été réaffirmé la semaine dernière par le président de la République, est de tout faire pour que, dans un bref délai, dans une période relativement courte, nous puissions organiser le référendum constitutionnel”, a-t-il déclaré, avant de préciser un délai : “Et certainement, d’ici trois mois, quatre mois, je pense que cet aspect des choses pourra être une réalité pour permettre de passer aux autres étapes du processus de retour à l’ordre constitution”, a précisé le chef du gouvernement.

Initialement prévu pour 2024, il est désormais certain que le référendum ne pourra pas se tenir cette année. Il convient de rappeler que plusieurs partis politiques et organisations de la société civile, parmi les plus représentatifs du pays, ont rejeté l’avant-projet de la nouvelle Constitution. Les Forces vives de Guinée dénoncent notamment l’absence de reconduction des dispositions de la Charte de la transition, qui interdisait formellement aux membres du CNRD et du gouvernement de se porter candidats aux prochaines élections.