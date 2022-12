Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) vient d’apporter un démenti, sur la rumeure qui fait état de la confiscation de son passeport et de son interdiction de quitter le territoire national.

Nous l’avons eu au téléphone ce soir et il était en train de suivre son match (Argentine vs Australie). « Ne faudrait pas qu’on me stresse comme ça. Je suis en train de suivre mon match à la maison. Ah! Ceux qui colportent ces rumeurs, c’est eux qui savent où ils ont tiré ça. Et, si je savais celui qui est en train de faire ça… J’ai déjà saisi la DPJ », a-t-il martelé au bout du fil.

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs circulent concernant le procureur spécial Aly Touré. Très récemment une rumeur disait qu’il allait être limogé de son poste.

Le Procureur spécial promet cette fois-ci, de saisir la Direction de la police judiciaire (DPJ), officiellement pour diffamation. À bon entendeur salut !