Malgré l’ouverture du cadre de dialogue inter-guinéen pour désamorcer la crise qui sévit dans le pays, depuis la prise de pouvoir par le CNRD, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo reste droit dans ses bottes. Pour cette formation politique, la solution à la crise sera de réunir les «vrais acteurs politiques» autour de la table.

«C’est que nous avons envie de faire remarquer, c’est de demander aux autorités de la transition de nous éviter de perdre inutilement le temps parce qu’ils sont convaincu que tant que les vrais acteurs, les forces vives de la nation, conformément à l’article 77 de la charte, ne seront pas autour de la table avec le CNRD et le gouvernement, la crise guinéenne ne sera pas résolue. Tant que les vrais sujets pour le retour à l’ordre constitutionnel ne seront pas débattus aves les vrais acteurs, auxquels le peuple a fait confiance , elle ne sera pas résolue », a martelé Cellou Baldé ce samedi à l’occasion de l’Assemblée générale du parti UFDG.

Aux acteurs politiques qui lancent des flèches à l’UFDG et l’ANAD, l’ancien député à l’Assemblée nationale, leur dit que la souveraineté et la légitimité appartiennent au peuple. « Les 95% dont nous nous glorifions ce n’est pas dans notre poche, c’est le peuple qui accordé sa confiance au président Cellou Dalein Diallo et ses partis alliés à travers les urnes. C’est le peuple qui nous a donné ce poids électorale.»

Par ailleurs, cet ancien député uninominal de Labé, demande aux leaders politiques qui déclarent que leur préoccupation est de construire la Guinée, sur des bases solides, d’éviter le retour en arrière, d’éviter de le faire « sur la base de la manipulation, du mensonge, en mobilisant ceux-là qui ne doivent pas être là ».