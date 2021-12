Le secteur informel qui regroupe de nombreux groupes socioprofessionnels a déposé la liste de ses deux candidats pour le Conseil national de la Transition (CNT). Ces différents groupements s’étaient réunis ce 2 décembre 2021 à Matam pour réitérer leur soutien aux candidats que sont Elhadj Saikou Oumar Diallo et Hadja Fatoumata Holo Kaba.

Le secteur informel, qui a à son sein plusieurs structures, soupçonne certains individus de vouloir parler à son nom et agir à son nom pour remplacer ses deux candidats pour le CNT. Pourtant, soutient un commerçant, ces individus évoluent dans le multi-industriel. C’est pour donc alerter le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, que ces organismes socioprofessionnels qui regroupent des commerçants, des artisans, des couturiers, des tapissiers, des marchands, etc., ont décidé de réitérer leur soutien à leurs deux candidats.

« Le secteur informel, à travers les multiples associations qui sont présentes ici, ainsi que des groupements des femmes, félicitent les nouvelles autorités à la tête, le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, de lui avoir, pour la première fois dans l’histoire de notre pays, accordé deux places pour siéger au futur CNT. Nous leur réitérons notre ferme engagement pour accompagner la transition jusqu’à sa fin. Aujourd’hui, nous sommes réunis ici au compte du secteur informel. Et l’objectif de cette mobilisation, c’est pour réaffirmer notre soutien à nos différents candidats qui ont été légalement choisis. Il s’agit d’Elhadj Saikou Oumar Diallo et Hadja Fatoumata Holo Kaba. Ce sont eux qui ont été choisis par le secteur informel. A César ce qui appartient à César, aux membres du secteur informel, de gérer les affaires du secteur informel. Seuls nos représentants légaux et légitimes iront au CNT pour parler au nom du secteur informel. C’est tout le secteur informel qui soutient les deux candidats», a expliqué Mamadou Arafou Diallo, Secrétaire administratif de l’UCPAE.

Mme Sylla Mariama Kaba, présidente du Réseau des associations des commerçants, artisans, marchands de Guinée (RACEMAG), explique c’est quoi le secteur informel : « Le secteur informel est une faitière des acteurs économiques non formalisés, mais organisés en association de plusieurs groupements et ONG. Il y a des commerçants, des entrepreneurs, des marchands, des mécaniciens, des couturiers des menuisiers des tapissiers, tout corps de métier confondu. »