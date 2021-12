Le parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne (PAJELESCG), a rejeté la liste des candidats déposée par le ministère de la jeunesse, pour la représentation des jeunes au Conseil national de Transition (CNT). Il a par la même occasion, présenté son candidat qui selon lui, a le profil idéal, pour répondre aux aspirations des jeunes de Guinée.

Le choix de Thierno Abdoul Bah à cet effet, dénote d’un engagement pour l’émancipation de la couche juvénile, d’après cette structure. Le représentant des jeunes et enfants de l’ONU pour l’Afrique, promet qu’une fois au Conseil national de Transition, il va porter la voix de la jeunesse Guinéenne. «Soyez en rassurés que je tâcherai d’honorer cette confiance haute symbolique, placée en ma personne. La préoccupation des jeunes de Guinée d’ici ou ailleurs sera au centre de ma priorité. C’est le cas par exemple de la nécessité d’orienter les débats au sein du CNT vers la mise en place d’une structure faîtière de jeunesse, dénommée CNJ-GUINÉE, conformément à l’article 10 de la charte africaine de la jeunesse dont la Guinée a ratifié en 2011… L’adoption d’une loi portant sur la réservation de 30% des quotas de représentation de la jeunesse dans toutes les instances de prises de décisions au sein des différentes organisations du pays etc…Ces propositions de lois seront au centre du combat durant la mandature.»

Ce jeune candidat, reconnaît que la réalisation de ces ambitions ne serait possible que lorsque ses dossiers seront retenus par le CNRD. Néanmoins, il rassure les autorités que les jeunes de Guinée et particulièrement ceux de l’axe, sont prêts à accompagner le président de la République et l’ensemble du CNRD pour une transition démocratique réussie et inclusive.

Le PAJELESCG, souhaite que les validations des candidatures au niveau du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, se fassent dans les règles de l’art. Surtout, en donnant l’opportunité aux patriotes œuvrant dans le sens de la refondation de l’État, d’apporter leur grain de sel à la réorganisation de la République de Guinée.