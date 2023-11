Ça y est, le point GN est rapatrié en Guinée après 29 longues années de vaines tentatives.

«Notre souveraineté numérique retrouvée. Grâce au dévouement du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et de son gouvernement le .GN est enfin rapatrié en Guinée », peut lire sur la page officielle du gouvernement guinéen.

En Conseil des ministres, vendredi 27 octobre 2023, le président de la transition avait « félicité» le ministre des Postes et télécommunications et de l’économie numérique, Ousmane Gaoual Diallo ainsi qu’à l’ensemble de son département et tous les acteurs qui se sont impliqués pour le rapatriement du .GN «devenu une réalité pour notre pays ».

Ce rapatriement contribuera à la baisse les coûts des télécommunications et au redémarrage des activités de Guinée Télécom, avait indiqué Ousmane Gaoual Diallo.