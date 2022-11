C’est la toute première sortie médiatique de l’ancien directeur du protocole d’État à la présidence sous Alpha Condé depuis le renversement du régime de son patron. Il a fallu que la justice guinéenne annonce des poursuites judiciaires contre l’ex-chef de l’État accusé des faits présumés de corruption et enrichissement illicite pour réentendre Mamady Sinkoun Kaba.

Depuis l’étranger où il séjourne avant même le coup d’État de 5 septembre 2021, Mamady Sinkoun a porté des critiques sur la liste des anciens dignitaires à poursuivre publiée ce jeudi par le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme.

Sur le document adressé aux procureurs généraux de Conakry et de Kankan, Alpha Condé occupe la tête de liste, suivi de son ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, son ancien ministre de la Défense Mohamed Diané, son ancien ministre de l’Environnement Oyé Beavogui et des anciens présidents d’institutions et des directeurs généraux.

Sinkoun Kaba pense que tout est planifié par les autorités actuelles du pays pour porter atteinte à l’honneur de l’ex-présidentAlpha Condé. « Aujourd’hui en Guinée, tout est fait pour porter atteinte à l’honneur et à la réputation des gens qui ont travaillé avec le régime du Pr Alpha Condé, à quelques exceptions près. A force de vouloir s’attaquer à tout le monde, ils poursuivent même les morts. Messieurs, les putschistes, sachez tout simplement, que votre soi-disant boussole semble perdre le nord… Sachez aussi, que le silence ne sera plus de mise face à vos agissements. On ne peut pas être sans crainte quand on inspire la crainte », a posté Sinkoun sur sa page Facebook dans un premier temps.

Ensuite, l’ex directeur du protocole d’État à la présidence de la République prévient qu’il ne portera plus de gants quand il s’agit de dénoncer le gouvernement de transition et de son président Colonel Mamadi Doumbouya.

D’ailleurs, selon lui, la junte au pouvoir à Conakry doit plutôt faire du retour à l’ordre constitutionnel une priorité en lieu et place de « s’en prendre gratuitement aux gens ».

Les 100 et quelque cadres menacés de poursuites ont leurs comptes bancaires gelés depuis la prise du pouvoir par l’armée. Sur le cas spécifique de l’ancien président, Mamady Sinkoun Kaba indique qu’Alpha Condé n’a aucun compte à l’étranger.

« Tout ce qu’il avait, c’est ce qu’ils ont volé à la Présidence (…) », a-t-il courageusement affirmé dans l’émission On refait le monde chez nos confrères de Djoma médias.