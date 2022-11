Une rencontre entre le premier ministre et les membres du quatuor a été annoncée sur la page de la primature, dans la soirée du mercredi 2 novembre 2022, au siège de l’UDG, le parti de Mamadou Sylla. Ceci devait s’inscrit dans le cadre de la poursuite des tournées de Bernard Goumou dans les sièges des coalitions politiques, dans l’objectif de réunir les acteurs autour du cadre de dialogue.

Ce jeudi, Mamadou Sylla, par ailleurs président de la CORED, a démenti cette information, au micro de nos confrères de la radio Fim.

Lisez :

Non il n’y a pas une rencontre qui est prévue avec le ministre Bernard Goumou. Il y a 72 heures, Dr Makalé nous a écrit que le premier ministre veut nous rencontrer jeudi. Elle l’a fait à travers WhatsApp. Je l’ai appelée pour lui dire que les coalitions sont en train de voir . Effectivement le lendemain, par ma grande surprise je vois la lettre . Et je l’ai appelée pour lui faire savoir qu’on n’est pas prêt . Parce qu’on a prévu une réunion entre les quatre (4) coalitions le jeudi. Elle m’a dit qu’elle va remonter ça aux autres. Mais lorsque j’ai entendu dans les médias que le premier ministre doit nous rencontrer aujourd’hui, j’étais étonné.

Si maintenant Makalé n’a pas passé l’information chez le premier ministre, cela ne ressort pas de notre responsabilité. Et s’il dit qu’il a envoyé les facilitatrices, lui même il devait prendre son téléphone et nous appeler, nous les quatre (4) leaders. On est guinéen, il peut nous appeler et on peut l’appeler mais rien. On voit des gens nous appeler ou nous écrire. On ne reconnaît pas les facilitatrices d’ailleurs, parce qu’elles doivent émaner des deux parties, ça a toujours été comme ça.

Donc, ce qui est sûr, on a dit qu’on est prêt à recevoir le premier ministre mais nous allons proposer le rendez-vous le mercredi prochain. Pour le moment, il peut commencer par les autres coalitions, ce n’est pas un problème. On n’est prêt à le recevoir entre mercredi et jeudi prochain, c’est à lui de voir . Mais il ne faut pas qu’il nous l’impose. Et si tu n’as pas de siège tu vas faire comment ? Donc il faut qu’on se prépare.