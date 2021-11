Les débats sur la nomination à compte-goutte des membres du gouvernement de la transition s’intensifient. Intervenant chez nos confrères de FIM FM, ce mercredi 3 novembre 2021, le président de la Ligue des Droits et de la Démocratie en Afrique (LIDDA), estime que le président de la transition et le CNRD devraient suivre l’impatience des Guinéens qui est compréhensible.

Des attentes se font sentir, depuis l’avènement des militaires au pouvoir, à travers un coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé, le 5 septembre dernier. Des problèmes existent certes, prévient M.Kaba : «Si on va dans la précipitation, c’est sûr qu’on va créer plus de problèmes qu’on en a actuellement. Moi je soutiens le fait que tout se passe de manière calme et sereine, et je pense qu’on y arrivera».

Parlant de la démarche du président de la transition, ce défenseur des droits de l’homme a affirmé que le colonel Mamadi Doubmouya »est très cohérent », depuis le début jusque-là. « Sa démarche est cohérente, ses propos cadres avec sa démarche, et je pense qu’on est dans un cas d’école, on est dans une nouvelle école. Il vous souviendra que quand Kouyaté est venu comme Premier ministre, il a fait sortir un gouvernement mais, je vous assure, pendant toutes les semaines qui ont suivies, on ne s’intéressait pas au travail, on avait tous porté des lunettes ethniques pour voir qui est venu de quelle région… Le travail qui se faisait n’était plus vu. Je pense que cette démarche du Colonel Mamadi Doumbouya permet d’éviter ces genres de situations».

Pour l’heure, seulement 21 sur 25 Ministres ont été nommés dans le gouvernement piloté par Mohamed Béavogui. Parmi ces ministres, figurent 6 femmes.

Mamadou Saïdou Diallo