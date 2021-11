Au lendemain de sa nomination dans le gouvernement de Mohamed Beavogui , l’ancien boxeur international a dans une interview sur espace FM exprimé ses motivations de vouloir servir au côté de la junte.

Pour Béa Diallo, il était temps de mettre son expérience au service de son pays, « C’est une grande fierté de venir aider le pays parce que les enjeux sont colossaux et j’ai énormément discuté avec le président de la transition depuis plusieurs semaines qui voulait absolument que je rejoigne cette dynamique. J’ai beaucoup réfléchi parce que je vis en Belgique mais finalement je me suis dis que c’est maintenant que mon pays a besoin de moi, ce n’est pas demain, ce n’est pas après demain, donc j’ai pris la décision. Surtout que j’ai été un vrai combattant, je me suis dis que cette jeunesse a été sacrifiée pendant longtemps, aujourd’hui, il faut qu’on mette des outils sur place et moi j’ai de l’expérience que je voulais venir apporter aux Guinéens ».

Être à la tête de ce département stratégique constitue un grand défi pour celui qui, durant des années à représenté la diaspora guinéenne en Belgique, « le défi est énorme, je vis en Europe mais je connais bien les réalités guinéennes depuis longtemps. Ma première priorité c’est de mettre des véritables outils sur place pour permettre à cette jeunesse de pouvoir trouver une perspective d’avenir, ça veut dire en terme d’emploi, en terme de formation et en terme aussi d’entrepreneuriat avec toute l’expertise que j’ai eu de l’autre côté» a-t-il décliné.

Sur le plan sportif, le nouveau ministre compte mettre la lumière sur tous les sports qui peuvent faire connaître le pays «En termes de sports, c’est de mettre des outils pour que le sport soit accessible à tous mais surtout que le sport professionnel ne soit pas que le football professionnel. Il y a énormément de sports en Guinée. Le sport doit être dans une approche plus structurelle avec des objectifs qui permettent à la Guinée de pouvoir briller dans tous les domaines. Il y a un Premier ministre avec des compétences assez importantes et une équipe qui a l’air d’être très complémentaire aussi. On est là pour travailler, pour mettre des véritables outils en place pour servir le peuple. Je pense qu’on pourra y arriver. » a conclu Béa Diallo.