Kaba Diawara, sélectionneur national de la Guinée a livré dans la nuit de ce lundi, une liste de 23 joueurs pour les matchs amicaux du mois d’octobre contre le Togo et la Guinée – Bissau. On remarque 4 nouveaux noms et des absences inhabituelles.

Pour mettre à profit les journées FIFA du mois d’octobre et entamer les préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui arrivent dès novembre, la Guinée jouera deux matchs amicaux ce mois-ci. Face au Togo (13 octobre) et face à la Guinée-Bissau (17 octobre) au Portugal.

Kaba Diawara a donc fait appel à 23 joueurs pour ces matchs tests, parmi lesquels, 4 découvrent la sélection nationale. Abdoulaye Touré (Le Havre / France), Abdourahmane Barry (Amiens SC / France), Sahmkou Camara (FC Stade-Lausanne-Ouchy / Suisse) et Karim Cissé (AS Saint-Étienne / France) honoreront leurs premiers caps sous les couleurs du Syli National. Les grands absents de cette liste sont Morlaye Sylla, Mohamed Ali Camara, Mouctar Diakhaby et Issiaga Sylla.

Les deux derniers cités sont forfaits pour cause de blessure et resteront en club pour se soigner selon la fédération guinéenne de football. Le capitaine Naby Keita est bien de retour, de même que Julian Jeanvier, Antoine Conté, Thierno Barry, Sékou Oumar Sylla et Morgan Guilavogui.

Pour rappel, la Guinée joue les éliminatoires de la coupe du monde 2026 face à l’Ouganda et le Bostwana en novembre 2023 puis la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier.

Gardiens :

Ibrahim Koné (Hibernians FC / Malte) – Aly Kéita (Ostersunds / Suède) – Moussa Camara (Horoya AC / Guinée)

Défenseurs :

Sékou Oumar Sylla (SC Cambuur / Pays-Bas) – Ibrahima Diakité (Stade Reims / France) – Sahmkou Camara (FC Stade-Lausanne-Ouchy / Suisse) – Julian Jeanvier (Kayserispor / Turquie) – Saidou Sow (Strasbourg / France) – Abdourahmane Barry (Amiens SC / France) – Dembo Sylla (Lorient / France) / Antoine Conté (Botev Plovdiv / Bulgarie)

Milieux :

Amadou Diawara (Anderlecht / Belgique) – Abdoulaye Touré (Le Havre / France) – Seydouba Cissé (Leganes / Espagne) – Aguibou Camara (Atromitos / Grèce) – Moriba Kourouma (RB Leipzig / Allemagne) – Naby Kéita (SV Werder Brême / Allemagne)

Attaquants :

François Kamano (Abha FC / Arabie Saoudite) – Morgan Guilavogui (RC Lens / France) – Thierno Barry (FC Akritas Chlorakas / Chypre) – Karim Cissé (AS Saint-Étienne / France) – Serhou Guirassy (Stuttgart / Allemagne) – Mohamed Bayo (Le Havre / France)