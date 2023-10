Après avoir parcouru les villes de Faranah, Mamou et Kindia, la caravane du contenu local a enfin atteint sa destination finale à Forécariah. Cette cérémonie a rassemblé des responsables de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries locales, ainsi que des autorités préfectorales et municipales, des représentants de Winning Consortium Simandou (WCS), de l’APIP, et de la Bourse de sous-traitance et du partenariat (BSTP).

Cette initiative a pour objectif de favoriser les échanges entre les entreprises locales et celles engagées dans l’exploitation du gisement de fer de Simandou, dont WCS, tout en renforçant la confiance, la collaboration et en promouvant des pratiques d’approvisionnement durables.

Karamoko Oularé, Secrétaire général chargé des collectivités de Forécariah, représentant le préfet lors de cette cérémonie, a salué l’initiative de Winning Consortium Simandou et de ses partenaires dans le projet Simandou. Il a souligné que cette caravane permettrait aux citoyens de mieux comprendre ce qu’est le contenu local et éviterait toute confusion : « La tenue de cette caravane réjouit l’autorité préfectorale. Lorsque l’on évoque le concept de contenu local, nous, en tant qu’autorités, avons souvent rencontré des difficultés à le clarifier. Certaines personnes ne saisissent pas pleinement la notion de contenu local. En résumé, le contenu local favorise les locaux en cas de compétences équivalentes, mais il est essentiel de reconnaître que notre pays fonctionne selon des principes libéraux. Par conséquent, les opportunités d’emploi sont ouvertes à tous, et lorsqu’un appel d’offres est émis, il n’est pas automatiquement destiné aux PME et PMI de Forécariah. Nous avons fait face à certaines difficultés que nous avons réussi à surmonter. L’arrivée de cette caravane vous informera et vous équipera, en tant que représentants des PME et PMI, une fois de plus. »

Il a encouragé les entreprises présentes à partager les informations reçues pour favoriser la paix et l’entente dans la cité et aider les citoyens à s’inscrire, postuler et maintenir la compétitivité de leurs entreprises.

Alpha Bacar Bella Doumbouya, Directeur associé Marketing et Commercial à la BSTP, a mis en lumière l’importance de cette caravane. Il a souligné que de nombreuses entreprises formelles situées le long du corridor Simandou avaient besoin de renforcer leurs capacités pour répondre aux normes internationales et aux exigences des entreprises minières : « Ce qu’il convient de retenir de cette caravane, c’est que nous sommes en train de recenser un grand nombre d’entreprises. D’ores et déjà, nous avons remarqué que de nombreuses entreprises formelles situées le long du corridor Simandou ont besoin de renforcer leurs capacités pour être en mesure de répondre aux normes internationales et aux exigences des entreprises minières. »

Il a souligné que la caravane avait permis de constituer une base de données pour aider ces entreprises à être prêtes et compétitives lors des appels d’offres : « En somme, nous facilitons l’accès à des opportunités pour l’acquisition de contrats. Lorsqu’une entreprise locale remporte un contrat, nous savons qu’elle crée des emplois de manière directe ou indirecte. C’est pourquoi nous soutenons ces entreprises à travers des programmes de formation, leur permettant ainsi d’accéder à de nouvelles opportunités d’emploi et contribuant ainsi à une meilleure mise en œuvre du Contenu Local. »

Elhadj Boubaccar Bady Touré, maire de Forécariah, a souligné l’importance cruciale de créer un contenu local dans la préfecture : «Je dois vous signaler qu’il y a bien réel besoin de créer ce Contenu Local, dans la mesure où, par Contenu Local, en atteind loin des personnes du terroir, mouvement de jeunes compétents et disponibles, auxquels on donne l’opportunité de par votre programme à obtenir un emploi.»

Youssouf Sangaré, superviseur Ressources Humaines chez WCS Simandou, a indiqué la participation du Winning Consortium Simandou à cette caravane des acteurs de la sous-traitance et du Contenu Local : « Notre objectif principal est de faire comprendre à ces communautés qui sont traversées par le corridor ferroviaire, y compris la ville de Forécariah, où se trouve le port du projet, l’importance du Contenu Local et les implications de la loi sur l’emploi. Notre message a été cohérent dans toutes les villes visitées. À Forécariah, nous expliquerons également les dispositions que nous avons prises en matière d’emploi et encouragerons les résidents à se former pour saisir les opportunités d’emploi qui se présentent. »

Mamadou Ly, Manager des affaires, chargé du contenu local chez WCS, a évoqué la place du contenu à WCS : « Aujourd’hui, au sein du Wining Consortium Simandou, le Contenu Local n’est pas seulement une obligation, mais il est également une priorité essentielle pour nous. Dans cette optique, nous avons établi un partenariat couvrant le Contenu Local et la sous-traitance. Cette caravane a débuté à Faranah, a ensuite fait escale à Mamou, Kindia, et finalement à Forécariah. Au cours de nos visites, nous avons constaté un vif intérêt des entrepreneurs guinéens pour le projet Simandou. De plus, lors de cette caravane, nous avons échangé avec ces entreprises et avons pris note des difficultés auxquelles elles sont actuellement confrontées en matière de formalisation. Nous avons relevé ces problèmes, et après la caravane, nous mettrons en place des programmes de renforcement de capacités pour les aider à surmonter ces obstacles. »

Cette caravane témoigne de l’engagement du WCS envers une stratégie ambitieuse de contenu local, favorisant une collaboration fructueuse et durable avec les entreprises locales.