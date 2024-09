Dans une déclaration ferme, Alpha Condé exprime son indignation face aux tentatives de manipulation visant à détourner le RPG Arc-en-ciel de ses valeurs fondamentales. Il appelle les militants à rejeter tout message non officiel et à rester fidèles à la ligne du parti. Revenant sur le 5 septembre 2021, il exhorte à honorer la mémoire des victimes tout en continuant le combat pour la justice et la paix. Guinee360 vous livre l’intégralité de la déclaration.

Chers militants, sympathisants et alliés,

C’est avec une profonde consternation que je constate la diffusion de messages falsifiés en mon nom, visant à instrumentaliser notre parti, le RPG Arc-en-ciel, au profit d’intérêts étrangers à nos idéaux.

Je tiens à préciser de manière catégorique que le RPG Arc-en-ciel est un parti politique structuré, doté d’une base militante solide et compétente pour porter la voix de notre direction nationale.

Par conséquent, je demande à tous nos militants de rejeter fermement tout message ne provenant pas officiellement des instances dirigeantes du parti. Je ne suis en aucune manière associé aux individus qui usurpent notre identité pour servir des causes contraires à nos valeurs.

J’invite l’ensemble de nos militants à rester mobilisés et vigilants, en se référant uniquement aux communications officielles émanant du Bureau Politique National sous ma direction. Le 5 septembre 2021 restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un jour sombre de notre histoire. Il est impératif de ne pas oublier les sacrifices de nos vaillants soldats et de nos compatriotes, et de continuer à œuvrer pour que leurs familles trouvent un jour la paix et la justice.

Que Dieu accueille leurs âmes dans son éternel repos.

Président Alpha Condé