Revirement spectaculaire : Trump annule l’attaque contre l’Iran et ouvre la voie aux négociations

Le président américain Donald Trump a annoncé, dimanche soir, la reprise de pourparlers avec l’Iran à partir ce lundi, après avoir confirmé la suspension des frappes américaines. Quelques heures auparavant, Téhéran avait indiqué être proche d’un accord avec Oman concernant le détroit d’Ormuz, axe stratégique au cœur des tensions au Moyen-Orient.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a affirmé que les États-Unis restaient « prêts et entièrement mobilisés contre la République islamique d’Iran, avec un niveau de puissance, de force et de capacité militaires jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale».

Le président américain a toutefois expliqué avoir accepté de suspendre les opérations militaires après une demande formulée, selon lui, par Téhéran et plusieurs pays de la région. « L’Iran, ainsi que d’autres pays du Moyen-Orient, viennent de nous demander de suspendre toute attaque, les grandes lignes d’un accord ayant, selon eux, été convenues », a-t-il écrit.

Selon Donald Trump, cet accord prévoirait « l’ouverture immédiate, complète et totale du détroit d’Ormuz, ainsi que la fin de la menace nucléaire iranienne ».

Estimant qu’une solution diplomatique restait possible, le locataire de la Maison Blanche a ajouté : « J’ai accepté d’annuler l’attaque, dans l’intérêt futur du monde et pour la survie d’un Iran prospère et couronné de succès, sous réserve que nous puissions conclure rapidement un accord. »

Donald Trump a également assuré que « l’État d’Israël se joint à moi dans cet engagement », avant d’appeler les différentes parties à finaliser rapidement les négociations.