Guinée : fortes pluies et risques d’inondation annoncés du 2 au 4 août

Dans un bulletin publié ce dimanche 2 août 2026, l’Agence nationale de la météorologie (ANM) a lancé une alerte sur des risques d’inondations dans plusieurs régions de la Guinée au cours des prochains jours.

Selon les prévisions météorologiques, de fortes pluies sont attendues entre la nuit du 2 et le 4 août 2026, accompagnées d’averses orageuses parfois intenses et de vents relativement forts. Des périodes d’accalmie plus ou moins longues pourraient toutefois être observées, notamment dans les zones côtières et plusieurs autres localités du pays.

Les zones concernées comprennent notamment Conakry, Kindia, Coyah, Forécariah, Dubréka, Fria, Boké, Boffa, Télimélé, Kankan, Siguiri, Faranah, Mandiana, Kérouané, Lélouma, Beyla, Guéckédou, Kissidougou et Mamou.

« Des risques élevés d’inondation sont à craindre dans ces localités, particulièrement dans les villes côtières », prévient l’ANM.

Face à cette situation, les services météorologiques appellent les populations à une vigilance accrue et recommandent aux habitants des zones exposées, notamment les secteurs inondables, de prendre toutes les précautions nécessaires.

Les usagers de la mer sont également invités à faire preuve de prudence en raison des conditions météorologiques annoncées.

L’ANM exhorte enfin les citoyens à respecter strictement les consignes de sécurité pendant les épisodes pluvieux et à suivre régulièrement l’évolution de la situation à travers ses canaux officiels, notamment son site internet : https://anmeteo.gov.gn ainsi que sa page Facebook « Météo Guinée 224 », pour d’éventuelles mises à jour de l’alerte.