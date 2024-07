Le Gouvernement guinéen vient de réagir suite à l’incendie tragique survenu dans la nuit du 3 juillet 2024, à Ansoumania dans la commune de Kagbelen.

Ce tragique incendie, survenu vers 2 heures du matin, a entraîné la mort de 10 personnes dont 7 femmes et 3 hommes.

A travers un communiqué, le Gouvernement a présenté ses “sincères condoléances” aux familles endeuillées et leur assure de son “soutien indéfectible en cette épreuve difficile”.

‘‘Des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de cet incendie, et des mesures seront prises pour éviter la répétition de tels drames à l’avenir’’, a-t-il rassuré.

Face à la recrudescence des incendies, le Gouvernement a exhorté les citoyens à ‘‘la vigilance et à la prudence’’. “La solidarité nationale est essentielle en ces moments de deuil, et nous invitons la population à se mobiliser pour apporter aide et réconfort aux familles touchées par cette catastrophe’’, a-t-il mentionné.