Le président de la République a instruit aux départements et agences en charge de lutte contre la pandémie de coronavirus de procéder au renforcement de la prévention et l’amélioration de la prise en charge des personnes affectées par la Covid-19.

Pour réussir le pari, le Chef de l’État a ordonné à ce que les ministères et autres services publics organisent, en collaboration avec l’ANSS, le dépistage systématique de tous les agents publics afin de limiter les risques de contamination dans les bureaux et lieux de travail.

Cette opération touchera également les chefs de quartiers et de secteurs, en vue de faciliter l’identification et la prise en charge systématique de tous les testés positifs et de tous les malades non déclarés. Elle sera facilitée par l’ANSS qui conduira le processus.

« Une vaste opération de distribution de masques doit être lancée dans tout le Grand Conakry à partir des stocks mis à disposition par Monsieur le Président de la République et ceux en voie d’acquisition par l’ANSS », recommande le Chef de l’État.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire a vu ses équipements récemment renforcés par les partenaires techniques et financiers. Ce qui lui permet d’avoir une capacité de dépistage largement accrue.

Sur ce « les délais de délivrance des résultats des tests doivent être réduits avec pour objectif de les ramener à 24h au plus. »

« Les membres du Gouvernement et les hauts cadres de l’Etat sont soumis à un devoir d’exemplarité dans le port correct et régulier des masques, en particulier lors de leur apparition publique », a signalé Alpha Condé au cours du premier conseil des ministres après un mini-remaniment ministériel.

Les cours ont repris dans les établissements d’enseignements secondaires et supérieurs le lundi 29 juin dernier. Mais, seuls les établissements qui avaient respecté les dispositions sanitaires étaient autorisés à rouvrir à cette date.

Pour que la reprise soit effective sur toute l’étendue du territoire, le Chef de l’État a aussi instruit les ministres en charge du système éducatif de diligenter la distribution des kits de lavage des mains, des thermo flashs et des masques en faveur des enseignants, éleves et étudiants concernés pas la réouverture en cours des établissements scolaires et universitaires.