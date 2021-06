Suspendue depuis sept ans par la Convention Internationale de la lutte Contre les Espèces rares (CITES), la Guinée pourrait sortir de la décision dès le mois de septembre prochain. A en croire le ministre Mohamed Oyé Guillavogui, la convention a récemment bouclé, à cet effet, une mission d’observation dont la Guinée avait été soumise.

Cette sanction sera levée lors du prochain congrès mondial d’UICN (Union Internationale de conservation de la nature) qui se tiendra à Marseille en septembre 2021.

« Le pays est sous sanction, ce qui est de la préservation des espèces rares en Guinée. La Guinée est suspendue depuis sept ans par la CITES (Institution internationale pour la protection des espaces rares). Donc elle a été indexée par cette institution, parce qu’on a retrouvé le permis avec un groupe de Nigérians qui commercialisait des espèces rares qui ont été saisies en dehors de la Guinée », nous a confié le ministre de l’Environnement et des Eaux et forêts, dans un entretien exclusif.

«Sous ma demande, il y a deux ans, on s’était rencontrait à Londres et j’avais demandé à ce qu’ils viennent évaluer quand même le travail qu’ils ont soumis à la Guinée de faire. Ils sont venus faire une évaluation, quatre mois plus tard, ils se sont rendus compte qu’effectivement il y a beaucoup d’amélioration. Et cette sanction pourrait être levée soit à Marseille ou à la COP26 à Glasgow », se réjouit Oyé Guilavogui.