Talhatou Garanke Diallo est la troisième victime des évènements tragiques du 28 septembre 2009, à avoir comparu ce mercredi 3 mai 2023, devant le tribunal criminel de Dixinn. Cette autre victime a porté des lourdes accusations contre le colonel Thiegoro Camara.

Dans son témoignage, Talhatou Diallo affirme avoir vu le commandant Aboubacar Toumba Diakité alias Toumba, et Marcel au Stade ce jour à l’intérieur du Stade.

«C’est après avoir rencontré les leaders chez feu Jean Mari Doré que nous avons croisé Thiegoro qui avait deux gardes de corps à bord de son véhicule, un béret rouge et un gendarme. Il (colonel Thiegoro Camara ndlr) nous a dit quittez ici sinon on va vous massacrer et arrêter votre leader », a-t-il expliqué.

Talhatou Garanke Diallo dit être victime de coupes et blessures au stade. Selon lui, chacun des berets rouges présent ce jour là à l’intérieur du stade s’occupait des leaders politiques. «J’ai reconnu Toumba Diakité au Stade mais je ne l’ai pas vu bastonné un leader. C’est lui qui a dit aux leaders venez vers moi. Il a même donné un coup de pieds à un des bérets rouges en disant pourquoi tu fais cela. Marcel lui quand même a bastonné les leaders», précise-t-il.

Après s’être blessé au Stade, Talhatou dit partir au domicile de Cellou Dalein pour se laver. C’est là que son pied a été fracturé. « Ils ont fait tomber une Moto sur mon pied, il s’est fracturé. Il ont brûlé pied… »