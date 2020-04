Résultats des législatives: Dembo Sylla de l’UDG partagé entre joie et inquiétude

L’Union Démocratique de Guinée (UDG), n’est pas satisfait des résultats des élections législatives du 22 mars dernier publiés ce mercredi par la CENI.

Selon ces résultats provisoires le parti dirigé par Mamadou Sylla, occupe la deuxième place avec quatre (4) sièges, après le RPG arc-en-ciel (parti au pouvoir), qui a obtenu quarante deux (42) sièges au compte de la liste nationale.

Pour le vice-président de l’UDG, ces résultats ne sont pas satisfaisants au regard de la mobilisation en faveur du parti lors de ces élections.

«Ces résultats qui ont été publiés ne nous satisfait pas quand on pense à la mobilisation en faveur de l’UDG qui existe aujourd’hui un peu partout dans le pays et surtout ici en Basse Guinée où se trouve notre fief. Donc je peux dire qu’on s’attendait à beaucoup plus que ce qu’on a eu. On était sûr que si tous les procès verbaux avaient pu être récupérer par nos délégués dans les bureaux de vote, le minimum auquel on s’attendait c’est entre douze (12) et quinze (15) députés.»

Si ces résultats provisoires sont validés par la cour constitutionnelle et selon la loi, Mamadou Sylla de l’UDG deviendra le chef de file de l’opposition guinéenne, ayant obtenu le plus grand nombre de députés à l’Assemblée Nationale.

Sur cette question, Elhadj Dembo Sylla, rassure que son parti entend jouer pleinement son rôle au futur parlement guinéen.

«Nous allons continuer à nous battre et à veiller à ce que les lois et tout ce qui relève de l’Assemblée Nationale soit exécuté. Et nous allons nous opposer et surveiller et être sur la position d’une opposition forte à l’Assemblée Nationale.»

Interrogé sur l’appartenance de son parti à l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo, Dembo Sylla répond :

«Nous sommes de l’opposition républicaine. Nous allons continuer, l’UDG va toujours continuer à agir sur le chiquier politique guinéenne en tant qu’un parti politique de l’opposition face au parti au pouvoir.» conclut-il