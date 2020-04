Résultats des élections législatives: «Ces résultats reflètent la réalité politique du terrain…» se félicite Souleymane Keita du RPG

Le RPG arc-en-ciel s’est prononcé sur les résultats des élections législatives publiés ce mercredi par la commission électorale nationale indépendante (CENI).

Des résultats qui donnent une large victoire au parti au pouvoir. Joint au téléphone par notre rédaction ce jeudi 2 avril 2020, Souleymane Keita, membre du bureau politique national du parti a livré ses sentiments.

«C’est un sentiment de joie et de réconfort. À travers ces élections, le peuple de Guinée vient encore une fois de témoigner son attachement à la vision du président de la République, qui depuis bientôt dix (10) ans, a pu poser des actes assez positifs dans le sens du décollage de la Guinée.»

Malgré les irrégularités qui ont entaché l’organisation de ces élections, Souleymane Keita, estime que ces résultats reflètent la réalité des urnes.

«Encore une fois, nous nous sommes satisfaits. Pour nous, ces résultats reflètent effectivement la réalité politique sur le terrain. Nous pensons que le calcul n’a pas fauché. Le RPG garde sa position du parti leader en République de Guinée.»

Cependant, le conseiller à la présidence de la République a déploré une nouvelle fois, les violences survenues le jour du double scrutin du 22 mars dernier, qui ont fait des morts, des blessés et la destruction des biens.

«Il y a une opposition radicale qui a décidé d’empêcher les élections et qui a tenté dans plusieurs circonscriptions électorales, entraînant ainsi des dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Je crois que tout ça c’est déplorable. Parc que ce n’est pas comme ça on fait la démocratie.»