Accompagné de certains membres de son cabinet, le Chef de file de l’opposition a rencontré le président de la République ce mardi 02 mars, au Palais présidentiel. Alpha Condé a échangé avec ses hôtes sur les sujets liés à la situation politique et le développement du pays.

La visite avait pour but de remettre un mémorandum contenant [d’énormes préoccupations], au Chef de l’État. Des soucis liés la situation sociopolitique en Guinée. En face de ses invités, Alpha Condé a abordé le sujet politique dans son sens véritable.

«La politique, c’est transformer les conditions de vie des populations pour un meilleur avenir. Certains pensent que la politique c’est de rouler les autres ou de mentir. Moi j’ai une vision noble de la politique du fait de mon passé.»

Par endroits, Mamadou Sylla a rappelé le slogan de l’actuelle opposition dont il a la charge. Il a souligné que l’objectif visé est de “s’opposer autrement”.

Une vision que le président de la République a trouvé pertinente.

«Ce qui est important, c’est le contenu de la critique, pas la personne qui fait la critique. Même si c’est un ennemi qui te critique, ne voit pas que c’est un ennemi, il faut voir si la critique est bien fondée ou pas. Si elle est bien fondée, alors vous devez en tenir compte.»

Le débat politique est un débat d’idées, de programmes, poursuit Alpha Condé. «Quand on a un programme valable, on s’explique à l’intelligence. C’est-à-dire on essaye d’expliquer pour faire adhérer pour son programme. Quand on n’a pas un programme valable, on se réfère à l’irrationnelle… La lutte politique, c’est une lutte d’idée et de programme. Ce n’est pas une lutte d’ethnie ni d’affrontement ni de génération. Malheureusement, la lutte a été dévoyée. Mais il faut faire face parce qu’on ne peut pas aller chercher des Guinéens sur la planète mars, on est obligé de gouverner avec le gouvernement qui existe. Moi je suis pour qu’il y ait chevauchement d’idées et que, entres ces idées, on voit que l’idée peut venir de tel ou tel, on apprécie objectivement. L’essentiel c’est d’être toujours au service des populations surtout les plus démunis, c’est-à-dire les jeunes, les femmes, les paysans, les handicapés…»

Il a enfin rassuré être dans l’esprit de collaboration avec ceux de l’opposition, mais avec des conditions: «nous sommes prêts à travailler avec tous les gens qui veulent que la Guinée aille de l’avant. Par contre, ce que je n’accepte pas, c’est laisser une action dirigée contre la Guinée. Là, je ne peux pas pardonner parce que c’est vouloir faire du mal au peuple de Guinée.»

Si chaque leader se préoccupait des conditions de vie des populations et de développement, signale Alpha Condé, «je pense que la Guinée irait très vite, il est vrai que le contexte est très dur avec le coronavirus, le rétrécissement, l’augmentation flamboyant des prix…»

Pour lier la parole à l’acte, le locataire de Sékhoutouréyah a rappelé que le Premier ministre est chargé du dialogue dans tous les domaines. Ainsi, une feuille de route sera définie en vue mettre en place le cadre permanent de dialogue, tel que souhaité par Mamadou Sylla, Chef de file de l’opposition et son cabinet, annonce le président de la République.