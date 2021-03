La cherté des loyers et les conditions d’obtention d’une maison en l’occasion à Conakry, préoccupent le président du Parti Génération Citoyenne (GeCi).

Avoir une maison dans la capitale ces dernières années est devenu un véritable casse-tête pour les citoyens, qui sont obligés de dépenser beaucoup d’argent afin d’obtenir un logement.

S’exprimant sur le sujet ce mardi 02 mars 2021, Fodé Mohamed Soumah annonce que le sujet fera l’objet d’un débat prochainement à l’Assemblée nationale.

«Le problème du loyer en Guinée, c’est quelque chose dont nous allons débattre très prochainement à l’Assemblée. On peut la transformer certainement à une proposition de loi», a annoncé le député au cours d’un entretien à Bonheur FM

Ce qui est plus préoccupant sur cette question, c’est le paiement de plusieurs mois d’avance souvent exigé par la plupart des propriétaires des maisons à Conakry.

Une pratique qui, selon cet acteur politique n’existe dans aucun pays dans le monde.

«Vous ne pouvez pas être dans un pays où dès que vous parlez de loyer, on vous dit de payer un an voir deux ans d’avance. Dans tous les pays du monde c‘est deux mois plus la caution. Je crois qu’en deux mois, vous pouvez vous remettre à niveau, vous pouvez avoir de délai. Mais vous ne pouvez pas être à la merci d’un propriétaire d’une maison qui va vous dire qu’il faut un an d’avance», estime le parlementaire.

En attendant la construction des logements sociaux, Fodé Mohamed Soumah demande à l’État d’intervenir entre les concessionnaires et les locataires.