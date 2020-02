Législatives 2020: le cadre de concertation des femmes et filles des partis politiques interpelle les parties prenantes

Au cours d’une conférence de presse, cette coalition qui regroupe les femmes et filles de l’opposition et de la mouvance a interpellé Alpha Condé et son gouvernement et toutes les institutions étatiques à s’inscrire dans une logique de dialogue et d’apaisement pour une sortie de crise.

Dans une intervention sommaire, le cadre de concertation des femmes et filles des partis politiques de Guinée a demandé l’ouverture d’une enquête sur les violences enregistrées ces derniers temps pendant les marches de protestation contre le projet de changement de Constitution.

Cette organisation précise particulièrement que les coupables des violences faites aux femmes et filles par des agents des forces de sécurité, devraient d’être jugés conformément aux lois en vigueur.

« Nous réitèrons notre engagement ferme à poursuivre le combat pour l’atteinte d’une justice pour tous« , a affirmé Dame Sény Tanamou, porte-parole du CCPPG.

Adama Hawa Bah