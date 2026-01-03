Le président vénézuélien Nicolás Maduro a été interpellé à l’aube de ce samedi 3 décembre 2026, à la suite d’une opération militaire américaine menée sur le territoire vénézuélien. L’annonce a été faite par le président des États-Unis, Donald Trump, qui affirme que le chef de l’État vénézuélien a été « capturé et exfiltré » hors de son pays.

Selon Donald Trump, l’opération s’est déroulée aux environs de 6 heures du matin, en coordination avec les forces de l’ordre américaines. Le président américain a également annoncé la tenue d’une conférence de presse ce samedi à 11 heures, dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

« Les États-Unis d’Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

Il a par ailleurs précisé qu’il s’exprimerait publiquement à 11h00 (16h00 TU) afin de fournir davantage de détails sur cette opération aux implications politiques et diplomatiques majeures.