Au compte de la cinquième journée de la Ligue 1 guinéenne de football, le Hafia FC et le Horoya AC se sont neutralisés au stade Petit Sory malgré un match riche en spectacle et en intensité.

Dans le dur depuis le début de saison, le Horoya Athletic Club a grappillé son second point de la saison. Cette fois dans un match de très haute intensité et contre un adversaire de taille, le Hafia FC, qui reste sur 3 victoires en 4 matchs.

Dans un mélange entre jeunesse et expérience mis en place par Coach Sékou Soumah, le Horoya Athletic a commencé prudemment la rencontre en prenant moins de risque et limitant ainsi les dangers des verts et blancs.

La seconde mi-temps beaucoup plus ouverte et équilibrée, donne aux deux équipes plus d’opportunités sans que le score ne bouge.

Le Horoya ne compte que 2 points après ses 4 premiers matchs, alors que le Hafia en compte 10.